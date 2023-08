da Partito Comunista https://ift.tt/7adrpvy

LA MELONI PROMETTEVA DI ABBASSARE I PREZZI DELLA BENZINA

MA I PREZZI SONO AUMENTATI

La Meloni prometteva di voler tagliare le accise sulla benzina abbassando così i prezzi al consumatore, ma come è successo anche con Salvini durante il governo giallo-verde, dove aveva promesso durante la trasmissione Porta a Porta che avrebbe tolto la maggior parte delle accise, anche la Meloni non solo non le ha tolte ma i prezzi del carburante stanno aumentando velocemente. Ciò porterà a un inevitabile aumento dei prezzi su tutti i beni di consumo e aumenterà ancora l’inflazione e creerà ancora più problemi economici a tutti i lavoratori che ogni giorno devono prendere l’auto per recarsi a lavoro ma anche, visto gli aumenti dei mezzi pubblici anche verso tutti gli altri.

“Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato“. Queste erano le parole della Presidente del Consiglio che adesso la può aggiungere alla lunga lista delle menzogne dette al popolo italiano per farsi eleggere.

Questi sono i prezzi al giorno d’oggi dove la benzina arriva a sfiorare i 2€ il litro, prezzo ben maggiore di quello che aveva promesso che avrebbe abbassato il governo.

• Benzina self service a 1,929 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,937, pompe bianche 1,912)

• Gasolio self service a 1,795 euro/litro (+12, compagnie 1,803, pompe bianche 1,777),

• Benzina servito a 2,061 euro/litro (+5, compagnie 2,107, pompe bianche 1,972),

• Gasolio servito a 1,928 euro/litro (+11, compagnie 1,973, pompe bianche 1,839)

• GPL servito a 0,701 euro/litro (+1, compagnie 0,711, pompe bianche 0,688)

• Metano servito a 1,405 euro/kg (-3, compagnie 1,416, pompe bianche 1,395)

•GNL 1,233 euro/kg (-4, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg)

I prezzi del carburante a oggi continuano a salire e a pagarne le conseguenze sono solamente i cittadini che dovranno spendere sempre di più a fronte di stipendi che non seguono l’inflazione.

CI VUOLE:

– ABOLIZIONE DI TUTTE LE ACCISE

– ABOLIZIONE DELL’IVA

– PIANO PER LA PIENA OCCUPAZIONE

– SALARIO MINIMO A 12 EURO L’ORA

– RIVALUTAZIONE DI TUTTI GLI STIPENDI

– REIMMISSIONE DELLA SCALA MOBILE

– PENSIONI A 60 ANNI E MINIMA A 1300€