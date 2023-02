from Partito Comunista https://ift.tt/DwtrK1h

LA LOTTA INTESTINA DENTRO IL CAPITALISMO USA

Abbiamo più volte espresso il nostro punto di vista sulla battaglia che si è scatenata tra i gruppi capitalistici tra le due sponde dell’Atlantico, in cui i paesi europei soccomberanno impietosamente, chi prima e chi dopo.

Oggi due notizie contraddittorie provengono da Oltreoceano.

L’inflazione negli USA è in troppo lieve calo rispetto al previsto e ciò manda in confusione le politiche degli speculatori. D’altro lato questo fatto fa incaponire la FED (La Banca Centrale statunitense) a tenere i tassi alti, che danneggiano gli investimenti e favoriscono la speculazione. Quindi le politiche di stretta dell’economia continueranno in controtendenza alle politiche espansionistiche del governo attraverso l’IRA, di cui abbiamo già parlato.

Premono insieme freno e acceleratore. Sono pazzi o c’è una lotta interna tra le due grandi fazioni – chi fa profitti con la produzione e chi con la speculazione?

A mio parere, un po’ l’uno e un po’ l’altro. Se le due fazioni si trovano d’accordo nel cannibalizzare l’Europa, poi litigano per divedersi il bottino da bravi “predoni”, «secondo la forza relativa», come diceva Lenin.

Qui il Parlamento Europeo, per rifarsi il maquillage un po’ scomposto dagli scandali, non trova di meglio che condannare all’inferno la produzione manifatturiera europea, distruggendo l’industria delle auto. E anche qui i “predoni” nostrani litigano su come attrezzarsi la zattera migliore