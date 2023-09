da Partito Comunista https://ift.tt/HBqrbgJ

INIZIA L’ANNO SCOLASTICO

NESSUNA TASSA DI ISCRIZIONE

LIBRI GRATIS

ATTREZZATURA GRATIS

MENSA PER TUTTI GRATIS

Italia?

Sogno?

NO CUBA SOCIALISTA.

IN ITALIA INVECE

Le strutture sono sempre più fatiscenti o pericolanti, studiando su programmi non adeguati e spendendo sempre di più per un servizio che dovrebbe essere gratuito, infatti il governo Meloni ha stanziato altri 70 milioni di Euro per le scuole private, mentre quelle pubbliche continuano a cadere a pezzi.

Tasse scolastiche obbligatorie anche per la scuola dell’obbligo, contributi volontari, ragazzi mandati a lavorare gratuitamente col rischio di morire invece di studiare, caro libri, caro trasporti e mense.

La Scuola pubblica dovrebbe essere gratuita e universale per tutti e invec e sta tornando un privilegio, l’Italia sta seguendo anche in questo il modello fallimentare statunitense dove per aver una buona istruzione i cittadini devono spendere migliaia di dollari ogni anno.

Il modello che vogliamo noi è esattamente l’opposto di quello a stelle e strisce.