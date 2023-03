from Partito Comunista https://ift.tt/AdaFYnb

IN FRANCIA I SINDACATI PROTESTANO.

DA NOI DIALOGANO CON LA MELONI

In Francia i sindacati smuovono centinaia di migliaia di persone manifestando contro il governo che vuole innalzare di due anni l’età pensionabile, in Italia invece la CGIL è legata a doppio filo al governo, pronta a tradire sempre i lavoratori non lottando mai per i loro diritti.

La CGIL e il suo segretario Landini, hanno accettato tutte le richieste che il governo precedente guidato da Mario Draghi ha fatto, dall’adozione del green pass, ai continui tagli alla sicurezza e finendo con l’assordante silenzio sulle delocalizzazioni e licenziamenti che hanno invaso il nostro il nostro paese negli ultimi anni.

Adesso per suggellare l’eterna alleanza tra i sindacati confederali e il governo di turno, la Meloni è stata invitata ufficialmente da Landini a parlare al congresso nazionale della CGIL il 17 marzo, “Il fatto che la premier Giorgia Meloni abbia accettato di partecipare al congresso della Cgil lo considero positivo, – ha commentato il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

La CGIL ha abbandonato completamente il suo ruolo di difensore dei lavoratori per andare a fare da lacchè al governo di turno. Negli altri paesi, come la Francia, invece ancora lottano per tutelare e dare una dignità ai lavoratori.