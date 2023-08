da Partito Comunista https://ift.tt/nJZ7iLk

IL NIGER CACCIA LA FRANCIA DAL PAESE

L’EX PRESIDENTE SENZA VERGOGNA CHIEDE AIUTO AGLI USA

Il presidente deposto del Niger Mohammed Bazoum ha chiesto aiuto agli USA nella speranza di ritornare al governo il prima possibile e la richiesta è stata estesa a tutta la comunità internazionale avvertendo che il golpe, se dovesse riuscire, avrebbe “conseguenze devastanti per il nostro Paese, la nostra regione e il mondo intero”. “L’intera regione centrale del Sahel potrebbe cadere sotto l’influenza russa attraverso il gruppo Wagner, il cui brutale terrorismo è stato in piena mostra in Ucraina”.

L’ex presidente, un venduto all’imperialismo occidentale, cerca di far leva sulla sua sudditanza a Francia e USA paventando lo spettro della Russia come possibile futuro partner commerciale del Niger e con la conseguente fine del colonialismo occidentale nel Paese africano.

Intanto il nuovo governo cancella tutti gli accordi di cooperazione con la Francia e la rimozione degli ambasciatori di Francia, Stati Uniti, Nigeria e Togo.

In un comunicato stampa del Consiglio nazionale per la salvaguardia della Patria precisa che questa posizione è motivata da “l’atteggiamento negativo e la reazione della Francia alla situazione” in Niger.

Questa denuncia riguarda diversi accordi conclusi nel 1977, 2013, 2015 e 2020, tra gli altri, che riguardano aspetti essenziali del rapporto tra Niger e Francia, tra cui la “cooperazione tecnico-militare”, “il regime legale per la presenza dell’esercito francese in Niger”, tra gli altri.

E’ FINITA L’EPOCA DEL NEOCOLONIALISMO I POPOLI DELL’AFRICA GUARDANO AI BRICS PER UN MONDO MULTIPOLARE CHE POSSA ESSERE DI GIOVAMENTO A TUTTA LA POPOLAZIONE E NON SOLO ALLE ÉLITE VENDUTE ALL’OCCIDENTE.