Il 19 Aprile VITTORIA CUBANA CONTRO L’INVASIONE USA.

Il 17 aprile 1961, il ‘Democratico’ KENNEDY LANCIA L’INVASIONE DI CUBA con l’operazione “Baia dei porci”.

I motivi di questa operazione sono semplici: Gli Usa non digerivano l’indipendenza politica dell’isola, volevano distruggere i piani che avrebbero potuto coinvolgere altri Paesi centro e sud americani e l’avvicinamento di Cuba al campo socialista

Infatti il socialismo cubano ha inferto gravi danni ai padroni e alla mafia statunitense.

Nel giugno 1960 Fidel Castro, aveva nazionalizzato le raffinerie della Esso di John D. Rockefeller e della Shell, ad Havana Harbor e della Texaco a Santiago di Cuba, perché si erano rifiutate di raffinare il petrolio sovietico.

Il 17 settembre vennero espropriate tutte le banche statunitensi, compresa la First National City Bank di New York di James Stillman Rockefeller, la First National Bank di Boston e la Chase Manhattan Bank, di David Rockefeller, e altre società; in ottobre furono chiusi casinò e le catene di “alberghi” Riviera e Capri (alberghi per il Turismo sessuale), di Meyer Lansky, di Lucky Luciano, di Santo Trafficante Sr. e di Frank Costello.

In campo agricolo, con la riforma agraria, il governo aveva distribuito ai contadini cubani, raccolti in società cooperative, 270000 ettari di latifondo e porzioni di territorio già coltivato.

Circa 35 000 ettari della United Fruit Company di proprietà di Nelson Rockefeller (Rockefeller-owned United Fruit Company, UFCO) della quale Allen Dulles, direttore della CIA, aveva capitali azionari e come socio di maggioranza ne era presidente e rappresentante legale.

Aveva perso proprietà la ITT Corporation e altre aziende statunitensi, la maggior parte produttrici di zucchero, fra cui la West Indies Sugar Company, per un totale di 70000 ettari.

Questi terreni furono risarciti, dal governo cubano, al prezzo dichiarato dalle società al catasto, ma i proprietari si lamentarono che il prezzo fosse troppo basso.

Il 17 Aprile gli Stati Uniti inviarono 2mila mercenari cubani addestrati dalla Cia, più militari Statunitensi di supporto, sei navi e 16 aerei B26.

In 2 giorni l’aviazione cubana, affonderà 5 navi e verranno abbattuti anche 11 aerei B26, 1200 mercenari furono fatti prigionieri e in seguito liberati.

19/04/1961 – 2023 – Playa Girón – 62 anni vincenti!

GIRON – LA PRIMERA GRAN DERROTA DEL IMPERIALISMO YANQUI EN AMERICA LATINA