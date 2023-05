from Partito Comunista https://ift.tt/uspUPKx

Ieri 24 Maggio erano esattamente 9 anni dall’assassinio del fotoreporter Andrea Rocchelli a Andreevka in Donbass, da parte dell’esercito ucraino impegnato a sparare colpi di mortaio sui civili.

Al di là del processo farsa terminato con l’assoluzione di Vitalij Markiv e per cui non si sono ancora trovati i presunti colpevoli, riportiamo alla luce quella guerra che ormai va avanti dal 2014, per ricordare che, contro il volere popolare, il governo Draghi, sottomesso dagli USA e dalla NATO, sta mandando armi a questo tipo di persone.

NO ARMI, NO GUERRA, NO NATO!

Giustizia per Andy Rocchelli!!

👉Foto di Andrea Rocchelli, Bambini del Donbass costretti a rifugiarsi in uno scantinato per i bombardamenti ucraini.