GLI USA GUADAGNANO SULLA GUERRA

L’EUROPA E’ SEMPRE PIU’ IN CRISI

La guerra in Ucraina ha creato enormi difficoltà economiche a tutta l’Europa e soprattutto nel nostro Paese, tra cui la crisi energetica e l’aumento dei costi di approvvigionamento di gas e petrolio e di conseguenza ha determinato grandissimi vantaggi per l’economia degli Usa soprattutto in due settori molto importanti del sistema produttivo statunitense: gli armamenti e l’estrazione di gas e petrolio.

Grazie alla guerra in Ucraina, il Complesso militare industriale sta sperimentando una crescita esponenziale. Dei 50 miliardi di dollari in aiuti militari arrivati a Kiev oltre 30 vengono dai soli Stati Uniti. Di conseguenza, le fabbriche di armamenti sono travolte dagli ordini: la sola produzione di proiettili d’artiglieria è salita del 500%. Per questa ragione le principali società attive nella produzione bellica stanno allargando la loro base produttiva.

L’altro settore dell’economia USA, a beneficiare della guerra è quello dell’estrazione mineraria. Gli Stati Uniti dallo scoppio della guerra si sono rafforzati come super-potenza del gas e del petrolio diventando il primo produttore mondiale e il fornitore privilegiato dell’Ue.

L’Europa non ha mai ricevuto così tanto gas e petrolio dagli USA come da quanto sono state imposte le assurde sanzioni alla Russia