FINTA SINISTRA, SOLO DI FACCIATA

La Sinistra in Italia si può racchiudere tutta dentro il personaggio di Aboubakar Soumahoro, portato alla ribalta dalla sinistra Radical Chic come rappresentante dell’Africa e lavoratore per poi scoprire che era solo l’ennesima espressione del capolarato nel nostro Paese.

I problemi per Soumahoro non si fermano solamente alla cooperativa della moglie,coinvolta nell’inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici da parte delle cooperative che si occupano di migranti nella provincia pontina (Indagine nella quale la Guardia di Finanza avrebbe portato alla luce un “sistema fraudolento” che avrebbe dirottato, tra il 2017 e il 2022, il denaro che arrivava per le attività di assistenza degli stranieri nel Lazio i quali però, secondo gli inquirenti, vivevano invece in condizioni fatiscenti), ma anche sull’irregolarità dei fondi pubblici ricevuti durante la campagna elettorale rischiando così di essere escluso dalla camera dei deputati.

Soumahoro è la classica operazione della sinistra fucsia di facciata per passare come “inclusiva” e “buonista” ad ogni costo, che pur di candidare un personaggio proveniente dall’Africa, ha portato avanti la peggior espressione di quel continente, una persona che sfrutta la propria gente e che ingrassa le tasche di chi porta avanti questa vera e propria tratta di schiavi.