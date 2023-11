da Partito Comunista https://ift.tt/rg4MvAo

“DELOCALIZZARE” I CENTRI PER MIGRANTI NON RISOLVERÀ LA QUESTIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Giorgia Meloni pochi giorni fa ha ratificato un accordo con il presidente albanese Rama per l’apertura di centri di accoglienza per migranti in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana. Stando alle parole di Piantedosi questi centri si occuperanno dell’identificazione dei migranti e della gestione delle richieste di asilo, non saranno dei CIE.

Gli obiettivi di questo accordo, dice la Meloni, sono tre: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale.

Viene però da chiedersi come “delocalizzare” dei servizi di questo tipo in territorio albanese possa contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Questo accordo impedirà ai migranti di partire? Migliorerà le loro condizioni economiche nei Paesi di origine diminuendo la loro necessità di emigrare?

Forse Giorgia si è dimenticata di quando denunciava in TV le politiche coloniali di alcuni Paesi europei, e diceva che per contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani bisognava semplicemente smettere di derubare l’Africa delle sue risorse.

Da quando è al governo non ha più parlato di Franco CFA, da lei testualmente chiamata “moneta coloniale”, o di liberare l’Africa da certi europei. Sembra ormai che non le convegna più.

Molto meglio fare propaganda con i soldi pubblici, visto che (giustamente) ogni aspetto di questo progetto è interamente a carico dello stato italiano.