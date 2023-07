da Partito Comunista https://ift.tt/edUDv1Y

CIAO CIAO ZELENSKIJ

Comincia a scricchiolare il fronte pro Ucraina. Zelenskij si aspettava il tappeto rosso e qualcosa di concreto riguardo l’ingresso dell’ Ucraina nella NATO, ma soprattutto l’ingresso delle truppe NATO in Ucraina per ribaltare le sorti di un conflitto già segnato.

Semplice pragmatismo, per 40 anni sono stati fomentati i nazionalismi per dividere e fare crollare l’URSS e per 20 anni l’Ucraina è stata formata e attrezzata per fare la guerra alla Russia, li hanno armati fino ai denti e aizzati e nell’ultimo anno senza l’ingente sostegno militare ed economico dei Paesi della NATO l’Ucraina sarebbe capitolata dopo poche settimane e oggi non ci sarebbe stato il rischio di una terza guerra mondiale nucleare.

Tutti i Paesi si siano dissanguati a scapito delle proprie popolazioni per armare l’Ucraina in chiave antirussa, i risultati non ci sono, la Russia controlla il 20% del territorio ex ucraino e la controffensiva si sta schiantando contro il muro difensivo russo. Facendo perdere migliaia di persone e mezzi tutti i giorni all’Ucraina.

La propaganda occidentale dice che il vertice di Vilnius è stato un successo, in realtà alle parole rassicuranti, non ci sono passi concreti e la realtà è che ci sono solo 2 strade, o l’occidente abbandona Zelenskij e l’Ucraina n4zifascista o entra direttamente in campo provocando la terza guerra mondiale nucleare.

Ci sembra che obtorto collo si stia procedendo verso la prima opzione, nonostante i falchi siano sempre in agguato, tra questi c’è il nostro governo, visto che la Meloni si è detta allineata alle terribili posizioni polacche.