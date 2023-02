from Partito Comunista https://ift.tt/Vwyt0sg

CI MENTONO SEMPRE!

I nostri governanti ci prendono in giro e non lo fanno neanche bene.

Nel 2035 sarà vietata la vendita delle auto a benzina e diesel per far spazio alle sole auto elettriche, che come ci dicono, non sono inquinanti e non impattano sull’ambiente.

Da alcuni anni è in atto una vera e propria campagna di demonizzazione contro le auto a carburante per spingere la popolazione ad orientarsi verso la “svolta green” dell’elettrico che però ha ancora dei prezzi proibitivi per la maggior parte della popolazione.

Le auto elettriche però non sono così ecologiche come vogliono farci credere, oltre al problema dello smaltimento delle batterie esauste che sono altamente inquinanti e al fatto che la maggior parte dell’energia elettrica che consumiamo venga dal fossile, molto spesso per ricaricare queste auto vengono impiegati i generatori a gasolio.

E’ quello che è successo infatti a Lione in occasione di un recente vertice tra i ministri degli Affari esteri e della Salute dei vari Paesi membri dell’Unione Europea si è visto uno schieramento di auto elettriche ricaricate con generatori a gasolio.

In Unione Europea si riempiono tanto la bocca di “svolta green”, “emissioni Zero” e con la folle decisione del divieto di vendita dei motori a benzina e gasolio, ma questo per il momento è il risultato, volto solamente ad incrementare e arricchire le grandi case automobilistiche senza il minimo rispetto per l’ambiente.