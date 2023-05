from Partito Comunista https://ift.tt/K23PCgu

“ Bisogna essere onesti (e ammettere che) c’è contro la Russia una guerra americana, che sacrifica essenzialmente il fiore della gioventù ucraina in un mattatoio di morte e distruzione per le ambizioni geopolitiche dei neocon, per provocare la caduta di Putin e sfiancare militarmente la Russia…(sono stati finora) uccisi o feriti 300mila combattenti ucraini “

Queste le parole di Robert F. Kennedy Junior, oppositore di Joe Biden all’intento dei Democratici USA. In queste poche righe, viene confermato quanto è sotto gli occhi di tutti da oltre un anno e forse proprio per questo, la sua discesa in campo contro l’attuale presidente degli Stati Uniti è nascosta in particolare dai media mainstream europei, i quali stanno cercando in tutti i modi di nascondere ogni racconto alternativo alla visione attualmente dominante nel mondo governato dagli USA e dal loro braccio armato, la NATO