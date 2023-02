from Partito Comunista https://ift.tt/e2z4dt1

Alla Conferenza di Monaco Ursula von der Leyen ha dichiarato: «Credo che sia venuto il momento di aumentare la produzione [di armi]: dobbiamo fare come durante la pandemia».

Siccome in Ucraina si consumano più proiettili di quanti ne produce l’intera Europa e le scorte sono in via di esaurimento e con esse le speranze di tutti coloro che “vogliono la pace” con una schiacciante vittoria, dobbiamo produrne di più. Per far questo occorre assicurare alle aziende produttrici di proiettili che i loro investimenti avranno una redditività pluriennale, diciamo almeno dieci anni. Come con la pandemia contratti capestro e secretati.

La Von der Leyen perde il pelo ma non il vizio