from Partito Comunista https://ift.tt/KHCRJd8

8 MARZO

Lotto contro il padrone che mi sfrutta (che sia uomo o donna)

Lotto contro uno stato che lo protegge e i suoi servi (che siano uomini o donne)

Lotto per la solidarietà di classe tra le lavoratrici e i loro colleghi lavoratori, che hanno in comune di essere sfruttati e malpagati, e non per una solidarietà basata solo sul genere “femminile” falsa e senza senso, perché un’operaia NON ha nulla in comune con la presidente della BCE, o dell’UE.

Lotto perché le donne diventino coscienti che sono i rapporti economici, propri della società capitalistica, che le sfrutta due volte, come lavoratrici e come donne.

Lotto per l’uguaglianza sociale, senza la quale non esiste l’uguaglianza di genere, e non per un “femminismo di facciata e interclassista”, con rivendicazioni marginali (linguaggio di genere o altre cose irrilevanti per chi lavora tutti i giorni).

Lotto tutti i giorni dell’anno e non solo l’otto marzo.

Lotta insieme al Partito Comunista, l’unico partito dove le lavoratrici e i lavoratori trovano la loro organizzazione di classe

SOLO LA LOTTA PAGA