10 MARZO 1946: PER LA PRIMA VOLTA LE DONNE AL VOTO ED ELEGGIBILI

Tutti pensano che la prima volta del voto alle donne in Italia fu a Giugno del 1946 per il referendum tra monarchia e repubblica, In realtà le prime elezioni dove poteremo esercitare il DIRITTO DI VOTO E QUELLO DI ESSERE ELETTE fu il 10 marzo 1946, alle Elezioni Amministrative.

In unione sovietica tutto questo avveniva 30 anni prima, proprio perché l’emancipazione della donna avviene realmente solo con l’emendazione di tutta la classe lavoratrice.

Ultimi in ordine di tempo, i tanto amati Paesi alleati di tutto il mondo occidentale, tutti chini ai petroldollari e infatti mai avete sentito una voce di critica da parte di chi di solito si indigna contro Paesi che invece sono contro il pensiero unico del capitale, Kuwait (2005), Emirati Arabi Uniti (2006) e Arabia Saudita (2015).

Ci sono voluti anni di battaglie sociali, portate avanti da lavoratrici, lavoratori e studenti, per ottenere conquiste significative per l’emancipazione femminile.

La prova che solo la lotta di classe può arginare l’oppressione e la divisioni di genere.

Oggi, dopo anni di svendita dei diritti della classe lavoratrice, anche i diritti civili sono sotto attacco. Ecco perché ora più che mai la lotta per la riconquista dei diritti sociali è fondamentale.

Con il protagonismo di donne e uomini, LA LOTTA È L’UNICA STRADA!