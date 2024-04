da Partito Comunista https://ift.tt/L8cp3o5

🔴 MARIO DRAGHI STA PER TORNARE IN CAMPO

Mario Draghi, ex Presidente del Consiglio e ex capo della Banca Centrale Europea, ha recentemente tenuto un discorso focalizzato sulla necessità di un “cambiamento radicale” all’interno dell’Unione Europea. Questo intervento, si è tenuto durante un incontro pubblico in Belgio e ha visto le sue proposte rapidamente etichettate come il “Programma Draghi”.

Immediatamente diveresi leader europei, tra cui il Presidente francese Macron, hanno mostrato supporto per la sua possibile candidatura alla presidenza della Commissione Europea.

Una sciagura che qui in Italia abbiamo già vissuto, anche se ai leader politici italiani non sembra interessare.

Infatti tra i partiti attualmente nel parlamento, prossimi a candidarsi alle elezioni europee troviamo chi sogna per “Gli Stati Uniti d’Europa” e chi si candida per dare ancora manforte a Kiev ed a stringere i rapporti con la NATO.

Noi come comunisti dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per evitare che ciò accada.