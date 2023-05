from Partito Comunista https://ift.tt/DXBnJUl

đź”´ LO SCHIAVISMO LIBERALE

Il Punto del Segretario Generale Alberto Lombardo

Su La Repubblica di oggi a pag. 9 esce un articolo di Zagrebelsky “Reato universale” quella formula ipocrita che danneggia i bambini a proposito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2017.

Esprimiamo il nostro piĂą vivo dissenso sulle posizioni ivi espresse da Zagrebelsky.

1. Nell’articolo si dice «In India, uno dei Paesi dove la pratica è più diffusa, essa è stata legalizzata perfino attraverso una sentenza della Corte Suprema. Si può pensare che un possibile rimedio alla povertà estrema possa essere stroncato da un divieto?».

L’utero in affitto è equivalente alla schiavitĂą, perchĂ© mercifica non la forza lavoro, ma il corpo di una persona. La tratta degli schiavi neri era organizzata dai capi tribĂą africani che speculavano per ogni “capo” imbarcato sulle navi negriere. Una pratica obbrobriosa non è giustificata dal fatto che i “bisognosi” la accettino. Se avete questi soldi, aiutate i bambini giĂ nati che hanno bisogno, possibilmente lasciandoli nel loro paese, e non “ordinate” i bambini su un catalogo!

2. L’equiparazione alla donazione degli organi, che fa Zagrebelsky nell’articolo citato, è del tutto impropria.

“Nel nostro Paese, chi decide di donare un organo in vita (rene e porzione di fegato) è sottoposto ad una serie di rigorosi accertamenti per verificare il suo ottimale stato di salute psico-fisico, in aggiunta alla valutazione della sua motivazione che dovrĂ essere consapevole, informata e libera. … Inoltre, la legge italiana stabilisce che l’autoritĂ giudiziaria vigili sul corretto svolgimento delle attivitĂ di trapianto di organi da donatore vivente.”

(https://ift.tt/G2hY7wX)

Quali sono le garanzie offerte in proposito in India o da qualunque altra parte del mondo?

A tanta malvagità può essere arrivato il pensiero liberale, che si è messo sotto i piedi anche le ragioni per cui esso ha combattuto il feudalesimo.

Ma di cosa meravigliarsi? I “Padri fondatori” degli Stati Uniti d’America erano proprietari di schiavi. La guerra di invasione del 1846/48 degli Stati Uniti contro il Messico (che aveva abolito la schiavitù nel 1829) annesse il Texas schiavistico, insieme al 55% del territorio del paese latinoamericano compresa la California.