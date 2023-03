from Partito Comunista https://ift.tt/FTG0t6I

FIGLI E FIGLASTRI

La notizia del fallimento della seconda banca più grande nella storia degli Stati Uniti ha iniziato a circolare pochi giorni dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, aveva rassicurato il Congresso dicendo che le banche americane erano in solide condizioni finanziarie.

Cos’è successo? Queste banche si sono rimpinzate di Titoli di Stato che avevano una bassa remunerazione, anche negativa. Quando i tassi sono stati alzati, quei titoli hanno perso valore sul mercato: conviene comprare quelli nuovi più remunerativi. E quindi, siccome i bilanci si fanno sul valore di mercato e non su quello facciale, sono in crisi di liquidità. Panico.

Ma i manager, che sapevano in anticipo, già si erano liberati della zavorra.

Nel frattempo il Tesoro dichiara che, per salvare il sistema, quei titoli verranno messi a bilancio col valore nominale e non quello di mercato.

Nella giostra del capitalismo finanziario si può fare di tutto. Salvare i ricchi e mandare all’inferno i poveri. A una piccola azienda, col cavolo che gli facevano questo favore!

Il capitalismo, governato da questa cupola, non è un mondo per noi. Bisogna uscirne al più presto.