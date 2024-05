🔴 SERVIRE IL POPOLO. IMPARARE DAI FATTI Leggi l’articolo completo su…

da Partito Comunista https://ift.tt/2X6ZpBI

🔴 SERVIRE IL POPOLO. IMPARARE DAI FATTI

In questo recente periodo la trepidazione di ogni persona che segue anche distrattamente la politica internazionale è causata dai venti di guerra che stanno scuotendo il mondo.

In occidente siamo stati abituati da decenni a vedere le guerre come qualcosa di lontano che ci poteva toccare solo marginalmente ma mai che potesse sconvolgere realmente le nostre vite. Il senso di falsa sicurezza veniva istillato al cittadino europeo dall’appartenenza a un’alleanza militare e a un’alleanza politica che sembravano inattaccabili: la NATO, guidata dagli USA, la più formidabile potenza che l’umanità abbia mai conosciuto, e l’Unione Europea, una rassicurante zona di sicurezza economica, guidata dalla Germania. Questa è stata la narrazione che ha cullato i cittadini europei, prima e soprattutto dopo il crollo del socialismo in Europa. Le crisi economiche erano sminuite e viste come passeggere e le crisi militari come colpi di coda di un vecchio mondo che stentava a dissolversi definitivamente, come per esempio, la crisi jugoslava degli anni ’80, le guerre nel Caucaso, la irrisolvibile crisi in Medioriente. Il declino inesorabile dell’Italia non veniva percepito dai più come ineluttabile, ma anzi come una fase che, dopo aver fatto i “compiti a casa” prescritti dall’Unione Europea, ossia rimesso a posto i conti economici, avrebbe riammesso il nostro Paese a pieno titolo nella alta classifica di quello che impudentemente Borrell ha definito “il giardino fiorito” del mondo.