🔴 NEL DECRETO AIUTI ALL’EMILIA ROMAGNA SPUNTANO A SORPRESA I RIGASSIFICATORI

Il governo Meloni si dimostra ancora una volta per quello che è.

Inserire una norma sui rigassificatori nel decreto per gli aiuti alluvione in Emilia-Romagna e Marche è un gesto irresponsabile e scandaloso.

Noi del Partito Comunista condanniamo fermamente questa mossa del governo, che cerca di approfittare dell’alluvione per promuovere e potenziare una delle fonti di energia più inquinanti e dannose per l’ambiente. È inaccettabile che, di fronte ad un dramma estremo, come quello che ha colpito duramente la Romagna, il governo Meloni scelga di inserire a tradimento una norma così controversa.

Questa decisione dimostra la totale mancanza di coerenza di Meloni e del suo Meloni, che parla di vicinanza ai bisogni dei cittadini e si fa fotografare ad hoc, ma agisce in modo contrario promuovendo e facilitando l’espansione dei rigassificatori, piuttosto che mettere subito qualche miliardo sul piatto per lavorare sulla prevenzione dei disastri ambientali in Italia.

Quei stessi miliardi che contemporaneamente vengono dirottati ad Est, su ordine della NATO.

Quando verranno usati quei soldi per prevenire i drammi come questi in Italia?