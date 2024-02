da Partito Comunista https://ift.tt/PlHhrA8

🔴 Il nostro Partito è stato invitato ufficialmente a partecipare al II INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE RIVISTE TEORICHE DEI PARTITI E DEI MOVIMIENTI DI SINISTRA 📚🤝, che si terrà all’Avana dal 12 al 14 febbraio 2024. Parteciperà come Direttore della rivista del Partito Comunista, LaRiscossa.info, il Segretario Generale Alberto Lombardo. Già sono in programma importanti incontri coi dirigenti del Partito Comunista Cubano e sarà occasione di importanti scambi di opinione con altri eminenti teorici del marxismo-leninismo e dei movimenti della sinistra internazionale schierati contro l’imperialismo a guida USA 🌎🚫🇺🇸.

Nella convocazione si legge: 📜

“Le pubblicazioni teoriche della sinistra sono spazi di dibattito e riflessione al servizio della giustizia sociale 🕊️. Il Primo Incontro ha delineato alcune priorità che devono essere aggiornate e arricchite. Non si tratta solo di partecipare a un incontro annuale per condividere i criteri; Questi devono aprire percorsi attraverso i quali possiamo camminare… 🛤️

Con queste preoccupazioni essenziali in mente, la Rivista Cuba Socialista, organo teorico e politico del Partito Comunista di Cuba, in co-sponsorizzazione con l’Università del Partito Ñico López, la Casa de las Américas, la sezione cubana della Rete in Difesa dell’Umanità e i giornali cubani Granma e Juventud Rebelde, invitano a realizzare a L’Avana, dal 12 al 14 febbraio 2024, il Secondo Incontro Internazionale delle Pubblicazioni Teoriche dei Partiti e Movimenti della Sinistra.” 🏛️📚

Il tema di apertura sarà: 🗣️

I.- PLENARIO (12 febbraio): La unità della sinistra: Come superare le trappole della dottrina senza abbandonare la teoria? Como muoverci senza perdere la identità, né perderci nelle differenze? 🌐🔍

Come vediamo sono temi di stretta attualità anche per la politica che il nostro Partito deve sviluppare concretamente nel nostro Paese. Anche noi potremo portare la nostra esperienza che va maturando nella dura battaglia che stiamo sviluppando in Italia e in Europa in coordinamento con altri partiti comunisti 💪🇮🇹🇪🇺.

In un mondo che affronta sfide crescenti, dalla guerra in Europa all’ascesa del fascismo e alla crisi sistemica, l’importanza di unire le forze e di discutere le questioni fondamentali che affliggono i popoli e la classe lavoratrice a livello globale non è mai stata così evidente. Questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per dibattere e tracciare una strada concreta verso il cambiamento urgente che il nostro mondo richiede. 🌍💡🕊️