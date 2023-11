da Partito Comunista https://ift.tt/D9VjaP8

SALE LA TENSIONE ANCHE TRA RUSSIA E L’OCCUPANTE SIONISTA

L’Occupante Sionista, forte del sostegno di USA e NATO, continua a far salire la tensione in tutta la regione, adesso incrinando ulteriormente i rapporti con la Russia decidendo di non dare più notizia degli attacchi e bombardamenti che compirà in Siria.

Fino ad oggi l’Occupante Sionista ha sempre preavvertito il comando russo in Siria, prima di effettuare attacchi sul suolo siriano, sia per evitare ‘incidenti’ con l’aviazione russe, sia per evitare che i suoi aerei venissero abbattuti. La decisione di non avvertire più Mosca delle proprie incursioni, quindi, è un forte segnale del raffreddamento dei rapporti tra i due Paesi e apre a nuove possibilità di scontro. Se infatti Tel Aviv non avvertirà più le forze russe dei propri raid aerei, ciò potrebbe potenzialmente comportare ‘incidenti’, sino all’abbattimento di qualche aereo, inoltre, non si tratterà soltanto di un gesto ostile verso la Russia, ma potrebbe anche significare che si stanno preparando a colpire la Siria molto più massicciamente ampliando ulteriormente le tensioni con il rischio che Russia e Cina intervengano in difesa del popolo e governo siriano.

L’Occupante Sionista oltre a perpetuare il genocidio in Palestina ampliano lo scontro anche nelle regioni limitrofe dimostrando tutta la loro arroganza e la loro violenza con la complicità di quasi tutto il mondo occidentale.