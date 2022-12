from Partito Comunista https://ift.tt/mDZVn3u

L’EUROPA SI STA AUTODISTRUGGENDO

E’ questo il dato allarmante che viene fuori proprio da Blomberg, nel mentre i nostri capi di stato fanno finta di non vedere il problema e continuano a stanziare soldi per rifornire di armi l’Ucraina e continuare questa guerra (facendo la fortuna delle industrie delle armi), il tutto per assecondare i voleri della NATO e USA.

Il nostro continente si sta suicidando perdendo già UN TRILIONE DI DOLLARI a causa della crisi energetica voluta dalla stessa Europa a seguito delle imposizioni di sanzioni alla Russia. Bloomberg afferma infatti che questo è solo l’inizio della più grande crisi di tutti i tempi.

L’agenzia prevede che la concorrenza per il gas naturale liquefatto (GNL) si intensificherà dopo questo inverno, poiché il vecchio continente dovrà ricostituire le proprie riserve di gas a fronte di forniture scarse o nulle da parte della Russia.

“Anche con l’entrata in funzione di altri impianti di importazione di GNL, si prevede che il mercato rimarrà stressato fino al 2026, quando si renderà disponibile un’ulteriore capacità produttiva da parte degli Stati Uniti e del Qatar. Ciò significa che non ci sarà tregua per i prezzi elevati”, prevede l’agenzia. Senza contare che il Qatar dopo il famigerato scandalo delle tangenti incassate da alcuni europarlamentari ha apertamente messo in discussione le sue forniture di gas all’Unione Europea.

Secondo il centro di analisi Bruegel, i governi europei hanno stanziato più di 700 milioni di dollari in aiuti alle imprese e alle famiglie per aiutarle a far fronte all’aumento dei costi energetici. Tuttavia, il sostegno diventerà sempre più inaccessibile di fronte all’aumento dei tassi di interesse e alla possibile entrata in recessione economica.

Tutto questo sta avvenendo a causa della sudditanza che gli stati europei (soprattutto il nostro) hanno verso gli USA e la NATO, i nostri governanti sarebbero disposti a veder distrutto il proprio continente piuttosto che disobbedire alle imposizioni dettate dagli USA.

E’ necessario che l’Europa riprenda subito rapporti diplomatici con la Russia e che annulli immediatamente le sanzioni.