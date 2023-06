from Partito Comunista https://ift.tt/YK7EkAP

LA NATO VUOLE DISTRUGGERE L’EUROPA

Dopo gli scontri in Kosovo di alcuni giorni fa, dove la Kfor ( forza militare internazionale guidata dalla NATO) ha caricato e manganellato i cittadini di origine serba, la Nato ha disposto il dispiegamento delle Forze di Riserva Operativa (ORF) per i Balcani occidentali, che erano pronte all’impiego in sette giorni.

“Il dispiegamento di ulteriori forze Nato in Kosovo è una misura prudente per assicurare che la Kfor abbia le capacità necessarie per mantenere la sicurezza in conformità con il mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato l’ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli.

Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, hanno agito in modo “non professionale”, provocando “una violenza non necessaria” e una “escalation” della situazione. L’Occidente, ha aggiunto, deve mettere fine alla sua “falsa propaganda” sul Kosovo. I Paesi occidentali, ha proseguito in una dichiarazione pubblicato sul sito del ministero, “devono smettere di imputare gli incidenti in Kosovo ai Serbi disperati che pacificamente, e senza armi in mano, cercano di difendere i loro legittimi diritti e libertà”.

La NATO sta perseguendo nella sua propaganda di guerra volta a destabilizzare tutta l’Europa per assumerne totalmente il controllo, sia politico che militare. L”UE è sempre più una colonia degli USA tramite la NATO e queste provocazioni sono il chiaro segnale di come vogliano piegare e sottomettere anche i pochi Stati che non seguono le loro direttive e tentano di mantenere la propria sovranità nazionale.

Con continue provocazioni a Russia, Cina e Serbia i Paesi occidentali cercano sempre più lo scontro diretto e la terza guerra mondiale nucleate.

DOBBIAMO FERMARLI!