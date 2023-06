from Partito Comunista https://ift.tt/wKf8sMQ

GLI OGM ARRIVANO ANCHE IN ITALIA

GRAZIE AL GOVERNO MELONI

Gli OGM ( organismo geneticamente modificato ) arrivano anche nel nostro Paese grazie al governo Meloni che li legalizza definitivamente.

In un emendamento di due pagine incluso nel Decreto Siccità, e approvato all’unanimità dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato, è stato incluso il via libera alla sperimentazione in campo di organismi derivanti da Tecnologie di evoluzione assistita, i cosiddetti nuovi OGM. A firmarlo dodici senatori di Fratelli d’Italia.

La preoccupazione maggiore sarebbe legata alla possibile contaminazione genetica di specie affini a quelle GM. Un rischio già appurato per gli organismi transgenici convenzionali, che però persiste anche per quelli derivanti dalle nuove tecniche di ingegneria genetica. Il settore del biologico, ad esempio, laddove si verifichi un flusso genico tra colture GM e colture tradizionali, potrebbe andare in contro ad una dannosa perdita delle certificazioni faticosamente ottenute. E, in generale, l’impatto sarebbe anche sociale, in quanto i prodotti delle Tecnologie di evoluzione assistita potrebbero concentrare ulteriormente il potere di mercato in poche MULTINAZIONALI.

Gli svantaggi che avremmo dall’introduzione degli Ogm nel nostro Paese, oltre a quello di dare in mano a poche Multinazionali il dominio economico della produzione di cibo e la maggior dipendenza da esse, è anche il potenziale impatto con la salute dell’uomo, con l’ambiente e la perdita delle biodiversità, della flora e della fauna.

Negli USA questa “moda” è già presente da quasi 30 anni e adesso la vogliono esportare anche da noi, non curanti degli effetti sulla salute dei cittadini.

Siamo sempre più una colonia, è ora di dire basta!