BENZINA ALLE STELLE

MA MELONI E SALVINI NON AVEVANO PROMESSO TAGLI???

La Meloni (così come prima Salvini) aveva promesso che avrebbe tagliato tutte le accise sulla benzina prima di insediarsi al governo, in meno di un anno però abbiamo visto come le sue parole fossero sola mera propaganda.

Da quando è al governo il prezzo della benzina ha avuto un innalzamento superiore all’aumento durante il governo Monti, infatti negli ultimi 26 anni l’imposta sulla benzina è stata aumentata sei volte durante i governi di centrodestra, due volte durante i governi di centrosinistra e tre volte proprio durante il governo tecnico guidato tra il 2011 e il 2013, che grazie al decreto “Salva Italia” fece aumentare il costo del carburante alla pompa di 10cent per la benzina e 14 per il diesel.

Adesso il prezzo del carburante ha persino superato i 2€ al litro in quasi tutto il Paese e il governo non riesce a dare risposte concrete a questi aumenti dimostrando che le parole sul taglio delle accise erano solo parole vuote per raccattare qualche voto in più, intanto le famiglie italiane e i lavoratori spenderanno in media 100 euro in più per il carburante, una cifra questa che andrà a impattare non poco sul budget familiare, soprattutto se si considera il quadro generale con il già previsto aumento di tutti i beni di prima necessità e il conseguente innalzamento dell’inflazione.

La Meloni continua a prendere in giro gli italiani promettendo una cosa e facendo esattamente l’opposto impoverendo ancora di più tutto il Paese.

Oramai il suo unico interesse è quello di continuare a inviare armi, aiuti e denaro al regime di Zelenskij, togliendo quei soldi al proprio popolo.