USA CONTRO CUBA:

VOGLIONO LA GUERRA

Gli USA dopo la guerra in Ucraina, le continue provocazioni di guerra alla Cina con Taiwan e alla Serbia col Kosovo, vogliono aprire un altro fronte di guerra contro Cuba per attaccare indirettamente la Cina interferendo sui suoi rapporti con il governo cubano.

Dopo aver vessato l’isola socialista per più di 60 anni con il criminale Bloqueo (embargo) impedendone il pieno sviluppo e sperando finanziando e armando controrivoluzioni che non hanno mai avuto successo, adesso il parlamento criminale statunitense starebbe pensando a una vera e propria guerra contro il popolo cubano, il deputato repubblicano della Florida alla Camera dei rappresentanti Matt Gaetz ha infatti dichiarato: “Sono a favore di autorizzare l’uso della forza militare per eliminare gli asset cinesi a Cuba. Ci preoccupiamo tanto della Russia, che ha tecnologie degli anni Sessanta, dovremmo essere molto più preoccupati che la Cina stia funzionalmente trasformando Cuba in una base aerea permanente proprio al largo della costa della Florida. Sono contrario alla guerra, ma in questo caso sono a favore di dare al Presidente l’autorizzazione necessaria per rimuovere le basi cinesi da Cuba. È un modo per prevenire la guerra.”

L’unica condizione che gli USA accettano da sempre per non fare la guerra nel resto del mondo è quella in cui tutti i Paesi ubbidiscano ai loro ordini, infatti stanno continuando ad armare Taiwan e armano l’Ucraina almeno dal 2014, ma non ammettono niente vicino ai propri confini.