UNIONE EUROPEA: TUTTO PER TUTTO PER FALSIFICARE LA VERITÀ

L’Unione Europea non sa più come giustificare la sua propaganda filo NATO e USA volta a stravolgere completamente la realtà dei fatti e la verità, quindi sta tentando vanamente di mettere un freno alla libertà di stampa e limitare la democrazia censurando tutto ciò che non sia comodo alla loro narrazione.

Così Segretario di Stato per gli Affari Europei francese Laurence Boone, ha proposto di “allargare l’UE” per combattere la disinformazione proveniente dalla Russia. Ha detto “Molti di questi Paesi sono i principali obiettivi delle campagne di influenza russe che mirano a indebolire il sostegno all’UE e tenerli fuori dal blocco motivo per cui l’UE deve essere “chiara ed equilibrata” su ciò che è necessario affinché possano aderire.”

“C’è molta disinformazione e interferenza in questi Paesi. È un problema”, ha continuato il politico, “Vladimir Putin, oltre alle sue ambizioni territoriali, mira anche a indebolire l’Unione Europea. Questo è un fattore di cui dobbiamo tenere conto e contro cui combattere”.

Ha aggiunto che l’UE deve “aiutare questi Paesi a combattere il più possibile contro la strategia di influenza russa.

Ancora una volta l’UE vuole mascherare la verità e attacca i mezzi d’informazione come già in precedenza è stato fatto con i famosi Fact Checkers in Italia che arbitrariamente decidono ciò che è vero e ciò che è falso.

In UE non esiste la democrazia, ma solo una dittatura USA e NATO che comanda direttamente tutti i nostri servili governi