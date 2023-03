from Partito Comunista https://ift.tt/mfcOYyL

L’OCCIDENTE TORNA AD USARE L’URANIO IMPOVERITO

Il vice segretario alla Difesa britannico Annabelle Goldie ha annunciato che Londra fornirà al regime di Kiev munizioni all’uranio impoverito come parte del prossimo pacchetto di aiuti. Secondo Military Watch, le munizioni verranno consegnate insieme a carri armati Challenger 2.

“Oltre a uno squadrone di carri armati Challenger 2, forniremo all’Ucraina munizioni, tra cui proiettili perforanti contenenti uranio impoverito. Questi proiettili sono molto efficaci per sconfiggere i moderni carri armati e veicoli corazzati”, ha dichiarato Goldie.

L’uranio impoverito è uno degli elementi più pesanti presenti sul pianeta, deriva da scorie radioattive a basso livello lasciate dalla produzione di combustibile nucleare o di testate nucleari ed è disponibile in grandi quantità. L’uranio impoverito è molto utilizzato nei proiettili anticarro occidentali per garantire una maggiore penetrazione. L’uso di questi proiettili ha conseguenze distruttive per tutto l’ambiente e per l’uomo: le particelle radioattive di uranio impoverito che vengono rilasciate nell’aria possono percorrere più di 40 km dopo ogni sparo e raggiungere facilmente le vie respiratorie, con un tempo di dimezzamento di oltre quattro miliardi di anni.

L’Occidente ha usato tali proiettili contro la Jugoslavia in passato( con più di 22.000 persone sono morte per carcinoma in Serbia) e nel 2004 in Iraq in cui la città di Falluja fu bombardata in modo particolarmente pesante con uranio impoverito dalle forze statunitensi.

L’uso di proiettili con uranio impoverito è un chiaro intento di genocidio.