LADRI DI POLLI

Il Canada ruba l’areo cargo più grande del mondo alla Russia e lo dona all’Ucraina per risarcirla e per la pace.

Era arrivato a Toronto il 27 febbraio 2022 per portare dispositivi anti-COVID19 al governo canadese. Non gli fu più consentito di lasciare l’aeroporto internazionale Pearson.

Lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau sabato pomeriggio durante la sua visita a Kiev.

“Oggi, grazie alle norme che abbiamo approvato, confischeremo questo aereo di proprietà russa. Inizieremo il processo di trasferimento di questo bene all’Ucraina in modo che non venga mai più utilizzato dalla Russia a sostegno della guerra”,

Questo è il metodo che l’occidente usa contro tutti i Paesi che non sono asserviti al loro sistema economico e alle loro regole derubando un aereo straniero che era stato inviato per consegnare aiuti in un momento di difficoltà.

L’aggressività con cui si rivolge il governo canadese alla Russia è ribadita nella nota del governo:“Autorizzando il sequestro dell’Antonov 124, il Canada ribadisce che l’impunità non è un’opzione per coloro che hanno tratto profitto dalla guerra illegale della Russia in Ucraina”. Non si riesce però a capire a quale genere di illegalità di cui si parla nel comunicato. Di certo il governo canadese non si riferisce al diritto internazionale della carta ONU, che gli USA e Israele violano sistematicamente da decenni.

La Russia durante la pandemia ha inviato aiuti e medici in gran parte del mondo e i paesi occidentali che ne hanno tratto beneficio adesso ringraziano sequestrando beni non loro e sbandierandoli come trofei, proprio come ha fatto il Canada.

il Canada uno stato canaglia, che è di fatto ancora una colonia del regno britannico, schiavo degli interessi imperialisti, come quando arrestò per conto degli USA la direttrice finanziaria di cinese Huawei, Meng Wanzhou, figlia del fondatore, senza nessun motivo.