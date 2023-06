from Partito Comunista https://ift.tt/IiFDr5J

LA GRANDE BUGIA DELLE AUTO ELETTRICHE

Le grandi multinazionali in collaborazione con i finti (o ingenui) ecologisti sono anni che spingono per trasformare qualsiasi cosa “in elettrico” in nome dell’ecologia per contrastare l’inquinamento, non dicendo però che OLTRE 70% di tutto l’inquinamento mondiale proviene dalle 100 più grandi multinazionali.

In questi anni, queste stesse multinazionali, hanno spinto tutto sulla vendita delle auto elettriche per aumentare i loro introiti (quasi nulli nel periodo di covid) costringendo la popolazione a cambiare automobile sia con leggi apposite sia con una propaganda feroce volta a far sentire in colpa i cittadini che non hanno le finanze per poter acquistare un auto nuova, messi al pubblico ludibrio da quella minoranza radical chic ricca.

La grande bugia si scopre quando si viene a scoprire che la corsa all’auto elettrica – e forse persino gli obiettivi di decarbonizzazione – rischiano di schiantarsi contro il muro della mancanza di materie prime, come il litio, il cobalto o il nickel.

E ad accusare i danni maggiori potrebbe essere l’Europa, che nella filiera delle batterie oggi non solo deve confrontarsi con lo strapotere della Cina, ma anche vincere la crescente competizione degli Stati Uniti, sempre più attrattivi per gli investitori grazie ai generosi incentivi offerti dall’Inflation Reduction Act.

Intanto però l’UE ha già approvato la legge per abolire le auto a benzina entro il 2035 e tanti comuni finti ecologisti mettono limiti au auto diesel e benzina, senza fare i conti con la realtà senza andare alla radice del problema.

L’UE sin dalla sua nascita sta distruggendo i popoli europei creando un’ “Europa per soli ricchi”, anche per questo sosteniamo da sempre l’uscita dell’Italia dall’Ue e dall’Euro.

PER RISOLVERE IL PROBLEMA INQUINAMENTO BISOGNA COLPIRE LA SOCIETÀ CONSUMISTICA IN CUI VIVIAMO, ELIMINARE L’OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E RICERCA FINALIZZATA AL BENESSERE DELL’UMANITÀ E NON DEL PROFITTO.

SOLO CON LA FINE DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA RISOLVEREMO IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO.