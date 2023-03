from Partito Comunista https://ift.tt/9nySIp7

IL SISTEMA UNIPOLARE PORTERÀ ALLA ROVINA IL POPOLO ITALIANO

Tutto il mondo occidentale si sta omologando al sistema anglosassone e statunitense sotto ogni punto di vista. Dall’economia, al sistema nazionale e anche al modello fiscale che sta adottando il nostro Paese, ciò comporta che la forbice tra ricchi e poveri aumenterà ancora di più.

Il trend che ci ha portati fino a questo punto lo abbiamo potuto constatare già negli ultimi trent’anni con la globalizzazione capitalistica e l’entrata nell’Unione Europea, adesso il governo Meloni sta dando il colpo di grazia al popolo e a tutti i lavoratori con la riforma fiscale del governo che va incontro al capitale finanziario transnazionale e alle multinazionali.

Lo schiacciamento verso il basso del prelievo fiscale premia i redditi delle classi sociali più ricche, sopra i 50 mila euro a danno dei lavoratori. Il prelievo fiscale nei confronti di chi vive del proprio lavoro, già colpito da decenni di deflazione salariale, ha come scopo la distruzione di quel che rimane del salario sociale di classe.

In particolare, l’Irap, come sottolineato dagli stessi sindacati confederali, colpisce la sanità.

Questo perché, su richiesta anglosassone, hanno intenzione di modellare la sanità sulle assicurazioni private, come succede negli USA e adesso anche nel nostro Paese, per cui ci sarà in futuro sempre più sanità e scuola per ricchissimi e l’arte di arrangiarsi o non curarsi o istruirsi per tutti gli altri.