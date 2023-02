from Partito Comunista https://ift.tt/5BkHuaV

IL MINISTRO VALDITARA DIFENDE I FASCISTI

Il ministro dell’istruzione Valditara attacca la preside del liceo Da Vinci di Firenze, colpevole di aver scritto una lettera ai suoi studenti per spronarli a non essere indifferenti alla violenza che portò al fascismo (riguardo il pestaggio squadrista successo a Firenze il 18 febbraio).

Anziché condannare con forza il vile atto squadrista compiuto contro gli studenti inermi del liceo Michelangiolo ed elogiare la lettera della dirigente scolastica che si rifà ai principi fondanti della COSTITUZIONE ANTIFASCISTA NATA DALLA RESISTENZA, Giuseppe Valditara minaccia provvedimenti contro la preside, legittimando di fatto l’azione squadrista compiuta da Azione Studentesca, movimento di destra vicino a Fratelli d’Italia: “Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio”.

Nella lettera la preside ricorda solamente che il “fascismo in Italia è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti”. Un invito ai ragazzi a reagire contro l’indifferenza.

ESIGIAMO LE DIMISSIONI IMMEDIATE DEL MINISTRO VALDITARA

Per aver difeso, di fatto, i responsabili dei fatti accaduti e per aver attaccato la preside che nella sua lettera metteva solamente in guardia i propri alunni da certi comportamenti fascistoidi.

RIBADIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETÀ Alla dirigente scolastica e a tutti i sinceri antifascisti colpiti da questo atto.