I GIORNALI MAINSTREAM SI ACCORGONO CHE GLI STIPENDI DEGLI ITALIANI SONO BASSI

Le testate giornalistiche si accorgono solamente adesso che gli stipendi degli italiani non sono adeguati al costo della vita e che non crescono più svelando il segreto di pulcinella dato che ormai è noto a tutti che gli stipendi dei lavoratori non solo non crescono ma dal 1990 ad oggi sono diminuiti del 3%.

Il pubblico impiego esce da anni e anni di blocco degli aumenti. Sempre su questo fronte la mancanza di investimenti statali ha favorito una disoccupazione cronica (l’Italia ha in proporzione meno dipendenti pubblici degli Stati Uniti) che consente una competizione al ribasso, anche per l’assenza di un salario minimo intercategoriale.

La fine della lotta per l’aumento degli stipendi l’ha data principalmente il primo PD, quando Veltroni in piena sindrome da Obama italiano professava dal palco dei comizi: “con gli operai, ma anche con gli imprenditori”, che tradotto significa fine della conflittualità sociale e senza conflittualità non è pensabile che i salari possano aumentare. Il tutto con il beneplacito dei sindacati confederali.