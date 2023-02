from Partito Comunista https://ift.tt/QU9mju8

I COMUNISTI SABATO MANIFESTAVANO IN TUTTA ITALIA

Daniela Santanché ha definito il festival di Sanremo un festival comunista: “Da ministro voglio salvare il Festival di Sanremo se fosse come deve essere il festival della canzone italiana. Ci guardano in moltissimi stati, quindi io non ne voglio parlare male ma qualcuno si deve fare un esame di coscienza: che il festival sia comunista non è una novità”.

Il ministro del turismo si sbaglia di grosso nel definire con quelle parole il festival perchè i comunisti erano in piazza a manifestare contro l’infelice scelta di leggere la lettera del presidente ucraino Zelenskij avallando la propaganda guerrafondaia della NATO, USA e del governo Meloni.

Quello che è andato in onda a Sanremo è solo la rappresentazione del pensiero unico che unisce sia il centro destra (di cui la Santanché fa parte ed è una dei suoi migliori rappresentanti) che il centro sinistra fatto di temi frivoli su cui i vari esponenti politici fanno finta di litigare tra loro cercando di distrarre il popolo e gli spettatori dai temi importanti.

I Comunisti erano in piazza a manifestare anche contro tutto questo ribadendo che le priorità sono ben altre come i diritti sociali, il lavoro, la scuola, la sanità pubblica per tutti e un mondo senza l’imperialismo della NATO capace solo di esportare guerre.