DOMANI A SANREMO E IN TUTTA ITALIA

LA PROTESTA CONTINUA

Anche se la presenza di Zelenskij è saltata con Amadeus che leggerà solamente il discorso del presidente ucraino, Il Festival della musica italiana ha lo stesso invitato il presidente di un Paese che sta spingendo il Mondo intero sull’orlo della terza guerra mondiale e permettendogli di fare becera propaganda continuando a mentire come sta facendo da anni.

Zelensky è un guerrafondaio, che chiede armi e soldi a tutto il mondo pur non avendo rispettato gli accordi di Minsk e aver ucciso migliaia di abitanti del Donbass, obbligando, di fatto, l’intervento da parte della Russia a difendere la popolazione che moriva sotto le bombe ucraine.

L’Italia DEVE rimanere fuori e cercare la pace, far finire le sanzioni contro la Russia, interrompere l’invio di Armi e aprire un tavolo per la Pace.

Quest’anno uscite di casa, socializzate, organizzate cene con gli amici, coinvolgete quante più persone possibili.

Mandiamo e-mail alla RAI manifestando il nostro dissenso. Facciamogli capire che non va bene usare i soldi degli italiani per far fare propaganda ad un bieco personaggio che ci sta costando milioni di euro che sarebbero potuti essere usati per far il benessere del popolo.

Quest’anno Boicotta Sanremo.

Manifestiamo contro la Guerra.

BASTA CON LA PROPAGANDA DI GUERRA!

Per questo diciamo:

– NO ALL’INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA

– NO ALLE SANZIONI ALLA RUSSIA

– NO INVIO DI SOLDI ALL’UCRAINA

– NO ALLE ARMI NUCLEARI NEL NOSTRO PAESE

– VIA L’ITALIA DALLA NATO, VIA LA NATO DALL’ITALIA

– NO ALLA GUERRA, SI ALLA PACE

APERTE LE ADESIONI E LE PARTECIPAZIONI A TUTTI.

AGGIORNAMENTI SU LUOGHI E ORARI:

Sanremo – P.le Pian di Nave – 10

Saint-Christophe (AO) – Località Grande Charrière – 10

Torino – Via Verdi – 15.30

Milano – Corso Sempione – 15.30

Bologna – Via della Fiera – 11

Trento – Via Perini ore 18 poi Hotel America, Via Torre Verde – 18.30

Venezia – Campo San Geremia – 20

Trieste – Via Severo – 15.30

Ancona – Piazza Roma – 17.30

Firenze – Largo Alcide De Gasperi – 10.30

Perugia – Via Masi – 10.30

Roma – Viale Mazzini – 10.30

Pescara – Via De Amicis – 10.30

Napoli – Via Marconi – 16

Potenza – Via dell’Edilizia – 10

Bari – Piazza Umberto – 18

Cosenza – Viale Marconi – 10.30

Palermo – Viale Strasburgo – 18

Cagliari – Viale Bonaria – 16.30