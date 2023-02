from Partito Comunista https://ift.tt/veRLjaY

DISASTRO AMBIENTALE NEGLI USA

ANCORA NESSUNO NE PARLA

Sul disastro ferroviario avvenuto a East Palestine in Ohio lo scorso 3 febbraio ancora nessuno ne parla. Non ne parlano i nostri media per non mostrare una crepa nella narrazione perfetta che fanno degli USA e non ne parlano neanche gli ambientalisti. Tutto tace in una coltre di silenzio omertoso.

I cittadini di East Palestine però stanno cercando di farsi sentire e di portare la notizia sulle prime pagine nazionali, impauriti e preoccupati per la loro salute dopo che sono stati fatti rientrare nelle loro case pochi giorni dopo la fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche dal treno deragliato e dopo che le sostanze chimiche sono entrate nei corpi idrici locali, uccidendo migliaia di pesci.

Il treno della Norfolk Southern Railroad deragliato lo scorso 3 di febbraio ha infatti rilasciato nell’ambiente una serie di sostanze chimiche, tra cui cloruro di vinile particolarmente cancerogeno. Nel tentativo di evitare un’esplosione, i tecnici hanno tentato un rilascio controllato di sostanze da cinque serbatoi. I sindacati, ritengono probabile che il carico sia stato distribuito in modo errato nei vagoni a causa di misure aziendali di riduzione dei costi. Per lo stesso motivo sono state ridotte le ispezioni di sicurezza. Inoltre, anni di pressioni da parte dell’industria hanno fatto sì che la compagnia non sia nemmeno tenuta a classificare il carico come chimico tossico.

Di tutto questo niente è stato riportato dai media, da bravi sudditi dell’imperialismo USA preferiscono rimanere in silenzio per non disturbare gli USA mettendoli, in qualche modo, in cattiva luce.