from Partito Comunista https://ift.tt/dHblu1s

CPI: CORTE DEI PAGLIACCI INTERNAZIONALI

CONDANNA PUTIN!

Noi ci chiediamo Dove era e dove è la CPI? riguardo la vicenda ASSANGE?

E Dove era il CPI quando gli Stati Uniti e l’occidente uccidevano i bambini e civili in IRAQ, in AFGHANISTAN, in SIRIA e in LIBIA

Dove è il CPI quando Israele bombarda la Palestina, occupa territori palestinesi o bombarda la Siria?

Dove è il CPI quando gli USA e l’occidente organizzano colpi di stato in giro per il mondo?

La Corte Penale Internazionale è una barzelletta, ed è la prova di come la Democrazia borghese è solo una grandissima immensa buffonata, il potere giudiziario non è indipendente, ma risponde esattamente agli interessi delle classi dominanti.

Questo vale per la CPI come per i tribunali nazionali. La divisione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) su cui si basa la democrazia borghese è una grande, grandissima presa per il culo.