CINA: LA VIA DELLA PACE

La Cina ripropone nuovamente la via della pace nel conflitto russo-ucraino e lo fa con un dialogo telefonico con Zelenskij.

Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi JinPing durante il colloquio ha dichiarato: “Dialogo e negoziati sono l’unica via percorribile. L’Ucraina dovrebbe cogliere l’opportunità e creare condizioni favorevoli per la soluzione politica della crisi”, inoltre ha ribadito che la posizione della Cina è quella di facilitare i colloqui di Pace e i Negoziati, visto anche il rapporto che hanno con la Russia.

Il Governo Cinese invierà in Ucraina il rappresentante per gli Affari Eurasiatici, per dialogare con tutte le parti sulla gestione della Soluzione politica della crisi, nel mentre il l presidente Putin ha manifestato il suo apprezzamento per la posizione della Cina, ricordando che la Russia è aperta ai colloqui per la Pace, e che accoglie con favore il lavoro diplomatico cinese dichiarando: “Il Piano di Pace della Cina può essere preso come una base per un accordo pacifico sulla questione in Ucraina quando l’Occidente e Kiev saranno pronti”.

Se Zelens’kyj dovesse rifiutare, allora mostrerebbe al Mondo intero che non è la Russia a non voler negoziare, a non essere aperta al Dialogo, ma l’Ucraina, che quindi – di fronte alla disponibilità Cinese – continuerebbe a optare per un conflitto prolungato.

La Cina si promuove come mediatore in questo conflitto dimostrando che una via per arrivare alla Pace è possibile, Gli Usa, Zelenskij e la NATO sono stati coloro che hanno rifiutato qualsiasi azione diplomatica con il chiaro intento di portare avanti questa guerra, come hanno già fatto violando per 8 anni gli accordi di Minsk.