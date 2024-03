da Partito Comunista https://ift.tt/NRuHFnb

Il 6 Marzo 1937 a Maslennikovo, Bielorussia, allora Unione Sovietica (URSS), nasce Valentina Tereškova, che fu pilota-cosmonauta ed Eroe dell’Unione Sovietica.

LA PRIMA DONNA A VOLARE NELLO SPAZIO!

Figlia di proletari (il padre fu poi carrista caduto durante la Seconda guerra mondiale) e operaia a sua volta, a partire dal 1955 diventa un’appassionata paracadutista.

Grande ammiratrice di Jurij Gagarin si candida più volte per frequentare la scuola per aspiranti cosmonauti.

Il successo planetario gli consentirà di fare una grande è meritatissima carriera.

Iscritta al Komsomol, la sezione giovanile del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (PCUS), nel maggio del 1966 viene eletta a far parte dell’Alto Soviet dell’URSS e, nel maggio del 1968, diventa Presidente del comitato donne dell’Unione Sovietica.

Nel 1971 diventa membro del Comitato Centrale del PCUS e a partire dal 1974, farà parte del direttivo dell’Soviet Supremo. Poi, dal 1976, vicepresidente della commissione per l’educazione, la scienza e la cultura dell’URSS.

A bordo di Vostok 6, Valentina Tereškova il 16 Giugno 1963 venne lanciata dal cosmodromo di Bajkonur per una missione nello spazio durata quasi tre giorni interi. La missione effettuò 49 orbite terrestri. Fu la prima donna nella storia a volare nello spazio. Attualmente detiene anche i record di precocità: per i suoi 26 anni e per essere l’unica donna ad aver volato e orbitato in solitaria compiendo un giro completo intorno alla Terra.