100 MILIARDI SPESI DALL’ITALIA PER KIEV, GLI USA ORDINANO, L’ITALIA CI METTE I SOLDI

Secondo i dati del Corriere della Sera sono 100 i miliardi che l’Italia ha inviato a Kiev.

Un’ulteriore confermo di come l’Italia sia stata trasformata da stato sovrano a semplice colonia agli ordini del Patto Atlantico, succube agli Stati Uniti d’America per mezzo dell’UE e non solo.

Miliardi e miliardi che avrebbero permesso di rallentare la lenta e costante discesa nel baratro dell’Italia, ma come già detto, siamo ridotti ad essere una colonia e quindi non possiamo fare investimenti per il nostro paese, se non funzionali a chi ci comanda.