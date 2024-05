da Partito Comunista https://ift.tt/gUeGHu8

PORTELLA DELLA GINESTRA

I COMUNISTI NON DIMENTICANO, MAI!

Oggi sono esattamente 77 anni dalla strage di Portella della Ginestra. Noi comunisti non possiamo dimenticare le vittime e le motivazioni che portarono a quella strage. Allora fu la mafia ad uccidere, sotto il comando USA, per reprimere chi lottava per un mondo più giusto. Vennero uccisi i socialisti ed i comunisti che avevano preso la maggioranza alle ultime elezioni perché lottavano per la terra, per la libertà e per l’uguaglianza.

Il capitalismo è l’habitat naturale per lo sviluppo delle MAFIE.

Chi vuole davvero lottare contro le mafie lotta per il Socialismo.

ANTIMAFIA È ANTICAPITALISMO