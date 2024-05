da Partito Comunista https://ift.tt/mghrTY8

GIORNATA DELLA VITTORIA

Il 9 maggio 1945 è il giorno della definitiva resa del Terzo Reich, l’Unione Sovietica è stato il paese che più di tutti ha dato il contributo maggiore alla sconfitta del Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale, nell’aprile 1945 Berlino veniva conquistata dai soldati Sovietici, mentre gli anglo-americani erano ancora molto lontani dalla città.

Il prezzo che l’Unione sovietica ha pagato è il più alto di tutte le altre forze alleate, ben 27 milioni di soldati caddero in guerra per liberare tutta l’Europa dall’occupazione nazi-fascista.

In questi giorni, molti paesi della grande “democrazia” europea, stanno cercando di ostacolare questa giornata cercando di riscrivere la storia con una narrazione filo-americana che vede solo gli USA come veri e unici vincitori.

Ma la memoria non si cancella e la storia non si riscrive attraverso la propaganda hollywoodiana, per questo, tutti dobbiamo rendere grazie all’Armata Rossa e all’Unione Sovietica per aver liberato l’Europa dal giogo nazista.

“Ogni essere umano che ami la libertà deve più ringraziamenti all’Armata Rossa di quanti ne possa pronunciare in tutta la sua vita.”