YO SOY FIDEL.

Nella lotta a sostegno di Cuba Socialista, ieri (sabato 10 febbraio) in occasione della presentazione del libro: “Patria e cultura in Rivoluzione” che si è tenuta a Roma, abbiamo portato il saluto del Partito Comunista. Ricordando anche l’imminente viaggio che il nostro Segretario Generale Alberto Lombardo farà nei prossimi giorni all’Avana, per partecipare alla seconda conferenza internazionale delle riviste teoriche dei partiti e movimenti di sinistra. Conferenza organizzata dalla rivista “Cuba Socialista” organo del P.c. Cubano e dai giornali: “Granma” e “Juventud Rebelde”.

L’interessante presentazione dell’autore del libro Ernesto Limia Diaz, ha introdotto molti spunti di discussione.

Il tema che riteniamo più importante è sicuramente la centralità della lotta contro l’imperialismo Usa, senza tentennamenti. Un imperialismo capace di aggressione verso qualunque Paese nel mondo. Nello scontro tra unipolarismo a trazione yankee e multipolarismo, non ci possono essere dubbi.

Infine, rispetto alla memoria storica di cui l’autore ha sottolineato l’importanza, abbiamo evidenziato che è talmente vero che, se oggi andassimo in Italia a parlare di “Patria” (come fatto nel titolo del libro) verremmo sicuramente scambiato per esponenti di destra. Quando invece nella nostra martoriata Italia i veri Patrioti sono stati i Partigiani che hanno lottato per liberarla, mentre Mussolini tentava di scappare in Svizzera vestito da tedesco. “Fischia il vento” cantavano i Partigiani, “Patria o muerte” diceva Fidel.