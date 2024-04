da Partito Comunista https://ift.tt/QGSNsAd

🔴 ISCRIVITI! – Tesseramento 2024 Partito Comunista

🔴 Perché tesserarsi? Unirsi al Partito Comunista significa prendere parte attiva nella costruzione di un futuro equo per tutti, lottare contro le ingiustizie e lavorare per una società che metta al centro le persone e non il profitto. La tua tessera è il simbolo di appartenenza, di impegno e di lotta.

💻 Come tesserarsi? È semplice!

Accedi al link 🔗 https://ift.tt/slCWKzR

e segui le istruzioni per completare la tua iscrizione online. In pochi passi, potrai iscriverti e ricevere la tua tessera in formato digitale

📣 Fai sentire la tua voce!

Ogni tessera rinnovata o nuova adesione è un passo in avanti verso il cambiamento che desideriamo. La tua partecipazione è cruciale. Con il tesseramento, rafforziamo le nostre basi e ampliamo la nostra capacità di essere agenti di cambiamento nella società.

Unisciti a noi, rinnova la tua tessera o tesserati per la prima volta. Insieme, siamo più forti. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti.

👉 Il Tesseramento è valido sia per i giovani che vogliono far parte della Federazione della Gioventù Comunista

✊ Non aspettare, il momento di agire è ora! ✊