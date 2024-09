da Partito Comunista https://ift.tt/9xAFJ0g

NASCE IL PODCAST DEL PARTITO COMUNISTA!

Con la puntata numero 0, in diretta dalla Festa do Avante a Lisbona, organizzata dal Partito Comunista Portoghese, diamo il via alla nuova iniziativa del Partiti Comunista che da oggi, da vita al proprio podcast. Un nuovo strumento che permetterà in maniera agile di permettere, non solo a tutti i militanti e sostenitori del Partito Comunista di seguire in maniera ancora più approfondita le nostre idee ed iniziative, ma anche per tutti i curiosi che vogliono conoscere ed avvicinarsi alla nostra politica.

In questa prima puntata, che abbiamo deciso di battezzare come “ Puntata 0 “ il responsabile dell’Organizzazione Matteo Di Cocco ed il Segretario Generale, Alberto Lombardo, raccontano le sensazioni e gli avvenimenti della prima giornata della Festa do Avante , poco prima della partenza del Segretario Generale per il ciclo di conferenze a cui è stato invitato in Cina.

