25 AGOSTO 1911 NASCEVA IL GENERALE COMUNISTE I…

25 AGOSTO 1911 NASCEVA

IL GENERALE Võ Nguyên GIÁP

Võ Nguyên Giáp è stato un generale, politico, scrittore e rivoluzionario vietnamita. Fu il capo militare del Viet Minh di Ho Chi Minh nella guerra d’Indocina e dell’Esercito popolare vietnamita della Repubblica Democratica del Vietnam nella guerra del Vietnam.

Brillante tattico e stratega in campo militare, Giap comandò le forze COMUNISTE Viet Minh che liberarono il Vietnam dal dominio coloniale francese nella guerra d’Indocina, ottenendo una clamorosa vittoria campale nella battaglia di Dien Bien Phu.

Come comandante dell’Esercito popolare del Vietnam del Nord combatté con successo le forze statunitensi e sudvietnamite nella guerra del Vietnam. Dopo la riunificazione, prestò servizio come ministro della Difesa vietnamita e in seguito come vice primo ministro.

“Oggi ci sforziamo di lavorare per la felicità del popolo che vuol dire democrazia e libertà per tutti. I nostri obiettivi primari sono quelli di far sì che tutti mangino e si vestano, che i ragazzi vadano a scuola, che i malati siano curati e che le minoranze etniche siano salvaguardate e rispettate con il loro coinvolgimento nella società.“