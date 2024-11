da Partito Comunista https://ift.tt/RPY2ldJ

HASTA SIEMPRE COMANDANTE!

A 8 anni dalla morte del Comandante in Capo FIDEL CASTRO, ricordiamo il suo esempio e le sue gesta.

In una società ingiusta in cui il potere si ricava dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, se gli oppressi si organizzano, gli oppressori TREMANO.

Sta ad ognuno di noi, mettere in pratica questo ESEMPIO rivoluzionario.

«La morte di un combattente non è motivo di lutto,

se crediamo, come abbiamo sempre creduto,

come ha creduto il nostro popolo

e come hanno creduto i rivoluzionari in ogni epoca,

che nessun uomo vero,

nessun rivoluzionario vero,

muore invano.»

#FidelVive