da Partito Comunista https://ift.tt/jPJd1Vg

BUGIE, MENZOGNE E STATISTICHE – 1a parte

Il Sole 24 Ore: «Lavoro, occupati record a 24 milioni».

Il Corriere della Sera:« Disoccupazione in calo al 6,5%. Mai così bassa dal 2008»

Il Fatto Quotidiano: «NUMERI RECORD AUMENTO SOPRATUTTO TRA OVER 50. DISOCCUPAZIONE AI MINIMI. Effetto pensioni sui dati del lavoro»

«Dall’Istat arrivano dati molto buoni» ha detto l’economista Pietro Reichlin (università Luiss, figlio di Alfredo Reichlin, ex deputato di PCI e PDS, e di Luciana Castellina, fratello di Lucrezia)

Questi i titoloni.

“Che bello!” penserà il nostro precario in part time involontario, o la cassiera del supermercato, o il manovale sul tetto ad agosto. “Allora sono solo io il povero disgraziato. L’Italia va alla grande!”

Solo che lo sfortunato lavoratore non avrà avuto il tempo di leggere tutto l’articolo, ma forse avrà avuto modo solo di scorrere i titoloni, passando dall’ultima edicola aperta rimasta. Ci pensiamo noi a leggere il resto.

Il Sole: «A livello complessivo il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, il valore più basso da marzo 2008 (6,4%).», ossia ancora non abbiamo recuperato neanche non dico la pandemia, ma la crisi del 2008.

«È invece un campanello d’allarme la crescita (importante) dell’inattività femminile, +63mila unità sul mese, +50mila sull’anno.»

«… l’Istat ha evidenziato un calo dello 0,5% tra gli occupati 25-34enni e un parallelo aumento degli inattivi di 1 punto percentuale, che in numeri assoluti significa 64mila giovani in più che non lavorano e non lo cercano»

Ma come mai? Che succede?

«Considerando che anche nell’ultimo anno il governo ha adottato una stretta ulteriore su tutte le misure di flessibilità in uscita, questo sta trattenendo più lavoratori anziani al loro posto di lavoro e questo giocoforza aumenta lo stock di occupati. Infatti, rispetto a un anno fa, gli occupati over 50 sono cresciuti di 304 mila; … e segna invece un calo di 6 mila unità per gli under 25.» (Il Fatto)

Ossia aumentano i lavoratori che non possono andare in pensione e conseguentemente i giovani non hanno la possibilità di accedere al lavoro. Hurrà!